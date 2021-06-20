BMW Competition — особый пакет доработок автомобилей BMW, усиливающий мощность мотора и ряд других особенностей. BMW Competition — индивидуален в каждой модели. В переводе с английского языка, «Competition» означает «состязание». Это как бы говорит нам о том, что эти автомобили не просто городские спортивные «эмки», а более подготовленные для трека версии BMW M.

Ранее Competition была лишь опцией, но на сегодняшний день просто дополнение в конфигураторе переросло по сути в отдельную модель, встав рядом с BMW M. В случае, если говорить о третьей серии — этими моделями стали BMW M3, BMW M3 Competition и BMW M340i xDrive.

BMW M3 Competition G80 имеет трехлитровый двигатель, мощностью 510 лошадиных сил, такой же как и обычная M3, и полный привод xDrive. Разгон до 100 километров в час — 3,9 секунды. Расход топлива составляет 14,6/7,6 литров на сотню по формуле город/трасса. Цена BMW M3 Competition в среднем на миллион выше, чем цена обычной BMW M.

BMW M3 F80 Competition в цвете Yas Marina Blau

А предыдущая модель BMW M3 F80 в пакете Competition извлекает из двигателя 331 кВт, что соответствует 450 л.с. Автомобиль имел дополнительное эксклюзивное оборудование: специальную адаптивная подвеска M, полированные 20-дюймовые диски M Star-Spoke 666 M с разноразмерными шинами и спортивную выхлопную систему M Sport для получения еще более выразительного звука выхлопа.

Впервые пакет Competition появился на на BMW M3 E46 3-й серии. В 2005 году была выпущена специальная серия BMW M3 E46, в котором использовались несколько элементов CSL. В США и Европе эта модель получила название M3 Competition Package (ZCP), а в Великобритании — M3 CS.

M3 Competition Package

По сравнению с обычной M3, Competition Package на M3 E46 включал в себя:

19-дюймовые легкосплавные диски BBS – 19″x8″ впереди и 19″x9.5″ сзади;

более жесткие пружины (которые с декабря 2004 г. перекочевали на обычную M3);

рулевая рейка с более быстрым передаточным числом 14,5:1 (по сравнению с обычным для М3 15,4: 1), как в CSL;

рулевое колесо от CSL;

режим электронного контроля устойчивости M-track, как в CSL;

передние тормозные диски большего размера от CSL (но с передними суппортами от обычной M3) и задние тормозные суппорты с увеличенными плунжерами;

чехлы для рулевого колеса и ручного тормоза из ткани Alcantara.

Двигатель, коробка передач и прочие элементы силовой установки – как в стандартной модели M3 E46.